Um homem disparou vários tiros contra a polícia em Seaside, na Califórnia, esta quinta-feira à tarde, tendo-se barricado em casa e feito os disparos a partir da varanda.Segundo as autoridades, o homem efetuou vários disparos em direção aos agentes mas não atingiu nenhum deles. De acordo com informações da polícia de Seaside o tiroteio deu-se após o atirador recusar sair de casa, no âmbito de um processo de despejo.