Homem distribui refeições caseiras pelos cães de rua na Tailândia

#dogsoftiktok ? Christmas Is Coming - DM Production @happydoggoniall It’s a very special time of year and the street dogs we feed every single day got their Christmas dinner. These dogs live on the street and battle illness, abuse, disease and threats from cars and humans on a daily basis. Giving them a home cooked special dinner gives them a lovely break from their tough lives. The main care they get all year around though is sterilising, medicines, vet visits and daily meals. Thats why they all look so healthy. I hope this puts as big a smile on your face as it does mine. If you want to see more adding @wearehappydoggo would be much appreciated. Have a wonderful holidays #dog

Se o Natal é sinónimo de família, nesta época há quem não se esqueça dos amigos de quatro patas. Na Tailândia, ao deparar-se com a quantidade de cães de rua, um homem chamado Nial Harbison decidiu preparar cem de refeições caseiras e distribuí-las pelos animais.Quando alimentou os cães, Nial estava vestido de Pai Natal. O gesto foi partilhado, na semana passada, nas redes sociais e comoveu milhares de internautas."É uma altura muito especial do ano e os cães de rua que alimentamos todos os dias receberam a ceia de Natal. Estes cães vivem na rua e lutam diariamente contra doenças, maus tratos, doenças e ameaças de carros e humanos. Dar-lhes um jantar especial cozinhado em casa dá-lhes uma bela pausa da sua vida difícil", explicou.Nial Harbison criou as redes sociais da "We are Happy Doggo", que tem por objetivo resolver o problema dos cães de rua. A conta de Instagram conta com mais de 97 mil seguidores.Com a ajuda de Nial e da sua equipa de voluntários, vários animais, que não sobreviveriam sozinhos, já foram adotados.