Homem diz que é o 'diabo' e morde violentamente lábio a mulher em Londres

Carnaval de Notting Hill, em Londres, Inglaterra.



Um homem está a ser procurado pelas autoridades após ter mordido violentamente o lábio a uma mulher no

A vítima estava a conversar com algumas mulheres no popular evento londrino quando foi abordada pelo agressor - que não conhecia - que lhe disse: "eu sou o diabo". Após fazer esta afirmação, o homem inclinou-se em direção à mulher e mordeu-lhe o lábio superior.







Os ferimentos sofridos foram considerados graves. Uma equipa de cirurgiões operaram as lesões, mas a vítima precisará de mais cirurgias no futuro.



As autoridades disseram que o incidente ocorreu por volta das 18h00 deste domingo.

O suspeito é descrito como um homem negro, de constituição forte e cabelos curtos e pretos. A autoridade afirma ainda que o agressor usava uma camisola preta.







