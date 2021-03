Homem doente dá permissão para a mulher o trair com vários homens antes de morrer

Debbie Dowsett e Tony Williams conheceram-se e iniciaram um relacionamento em 1999. Mas pouco tempo depois, o casal decidiu ter uma relação aberta por sugestão do homem, apesar de, no princípio Debbie Dowsett não concordar.Ambos decidiram inscrever-se em sites de namoro entre pessoas casadas e rapidamente se envolveram com outras pessoas, tendo ao todo cerca de 25 casos extraconjugais.Em 2011, Tony Williams sofreu alguns problemas de saúde, a nível pulmonar e cardíaco. As doenças agravaram-se e, em 2019, ficou internado no hospital.Ainda assim, continuava a dar permissão à mulher para conviver com outros homens, até morrer em janeiro do ano passado, aos 62 anos.Debbie Dowsett revelou que a amizade que construiu com três homens no período de luto foi positivo, pois "nunca fiquei completamente sozinha". Desde a morte do marido, nunca mais teve relações sexuais, mas espera conhecer mais pessoas "quando o desconfinamento permitir", afirmou.