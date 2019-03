Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem e cão sobrevivem cinco dias presos em carro a comer molho de tacos

Jeremy Taylor resistiu a um nevão, no estado de Oregon, nos Estados Unidos.

09:11

Um homem ficou preso com o seu cão no interior de um carro durante cinco dias, no meio de um nevão, e sobreviveu a comer pacotes de molho de taco, no estado de Oregon, nos Estados Unidos.



Segundo avança o Huffington Post, o homem, Jeremy Taylor, estava a fazer corta-mato com o seu carro quando ficou encarcerado, na companhia do seu cão Ally.



"O Jeremy manteve-se quente durante quatro dias porque ligava, esporadicamente, o carro e alimentou-se com alguns pacotes de molho para tacos que tinha no carro", revelou o departamento do xerife local, de acordo com a mesma fonte.



O condutor, que não tinha o telemóvel consigo, foi encontrado, mais tarde, por um carro de limpeza de neve. Depois foi levado, assim como o seu cão, pelos serviços de assistência médica, que disseram que tanto o dono como o animal estavam bem de saúde.



Numa publicação no Facebook, Jeremy escreveu que se sentia "sortudo" por ter sobrevivo àquilo por que tinha passado.