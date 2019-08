Homem em choque ao ver centenas de pessoas no funeral da mulher vítima do tiroteio de El Paso

Antonio Basco ficou sem a mulher no tiroteio de El Paso, no Texas, Estados Unidos. O homem que não tinha família convidou a comunidade para comparecer ao funeral da companheira e foi surpreendido por filas de centenas de pessoas solidárias para com ele."Isto é incrível", disse Basco. Cerca de 700 pessoas marcaram presença no último adeus a Margie Reckard, de 63 anos, uma das 22 vítimas mortais do tiroteio de El Paso.A fila era tão grande que dava a volta à igreja e continuava por uma rua adjacente.Segundo o The New York Times, foram enviados cerca de 900 arranjos de flores. Alguns deles vieram de Dayton, no Ohio, onde um outro massacre matou nove pessoas, horas depois do tiroteio em El Paso.