Homem empurra mulher grávida de penhasco após tirar fotografia

O que parecia um momento normal transformou-se num crime quando um homem, que tirava uma fotografia com a mulher grávida, empurrou Semra Aysal de um penhasco.De acordo com a imprensa turca, Hakan Aysal, de 40 anos, teria feito um seguro de vida no valor de milhares de dólares.Semra, de 32 anos, caiu de uma altura de mais de 300 metros num miradouro na província de Mugla, na Turquia, em junho de 2018.Segundo a acusação, o marido levou a vítima, grávida de sete meses, até uma encosta, empurrando-a de seguida.Aysal chegou a alegar que se teria tratado de um acidente. No entanto, está agora acusado de homicídio e enfrenta uma sentença de prisão perpétua em caso de condenação.