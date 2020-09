Homem encontra morcego morto dentro de frasco de molho que estava a comer há meses

Um homem encontrou um morcego morto dentro de um frasco de molho de ostra, que ele e a família tinham vindo a comer há três meses, em Jinan (China).A família só fez a descoberta quando o molho já estava quase no fim. "A minha mãe estava a cozinhar e reclamava que não conseguia tirar o molho. Dei uma olhada e vi uma carcaça semelhante a um pássaro no fundo do frasco. Só quando peguei nela é que descobri que era na verdade um morcego. Perdi o apetite por vários dias", confidenciou Guo ao canal de televisão chinês Qilu.

Após o momento, Guo levou o frasco de molho de ostra de seis quilogramas da marca Haitian ao local onde tinha feito a compra.

"Acho que o morcego entrou no frasco durante o processo de embalagem. É impossível ele ter voado para dentro do frasco em nossa casa porque fechamos sempre a tampa de cada vez que o utilizamos", explicou o homem ao mesmo canal.



Um porta-voz da marca do molho disse aos media locais que todos os produtos passam por inspeções de segurança. "Não é possível que um morcego voe durante o processo. Se o morcego passar pela fase de fermentação, ele vai-se decompor", esclareceu.



"Estamos dispostos a dar mais um ou dois frascos de molho de ostra como compensação. Mas não somos responsáveis por qualquer compensação financeira, a menos que haja provas de que o morcego caiu durante o processo de preparação do molho", rematou o porta-voz da Haitian. E é mesmo isso que Guo planeia fazer. O homem quer agora fazer um teste de higiene alimentar para descobrir ao certo em que altura é que o animal entrou no frasco.