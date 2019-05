Homem enfrenta pena de morte por tráfico de drogas

Um britânico de 47 anos está em risco de ser condenado à pena de morte nas Filipinas por ter sido apanhado em flagrante, esta sexta-feira, pelas autoridades na posse de metanfetaminas.De acordo com o Daily Mail, durante uma investigação de combate ao tráfico de drogas, em Manila, o suspeito, Philip Joseph, foi apanhado pela polícia a preparar, no seu apartamento, doses de estupefacientes com dois habitantes locais, Josephine Olayao, de 38 anos, e Rodolfo del Rosario, de 42.O suspeito enfrenta uma acusação de posse e tráfico de droga. Caso seja condenado poderá ser sentenciado a prisão perpétua ou mesmo à pena de morte.