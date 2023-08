Homem enganado na compra de cães: Afinal eram furões dopados

Um argentino deu cerca de 140 euros por dois animais, que achava que eram cães. Depois de ir ao veterinário descobriu que lhe tinham vendido dois furões com esteróides, informa o Daily Mail.O homem da província de Catamarca suspeitou que tinha sido enganado já que o preço era tão baixo para dois cães de raça.No veterinário revelaram-lhe que tinha comprado dois furões que tinham sido dopados desde o nascimento para serem parecidos com cães. Além de também terem sido escovados para terem o pelo mais semelhante aos canídeos.Este esquema é comum na Argentina, onde, recentemente, alguns compradores gastaram centenas de dólares numa das maiores feiras do país em animais, que julgavam serem cães, mas que eram roedores.