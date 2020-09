Homem enterrado vivo por acidente durante três minutos

Um homem foi enterrado vivo acidentalmente durante aproximadamente três minutos após o motorista de um camião ter despejado cascalho numa zona de obras em Nairóbi, Quénia, sem saber que o trabalhador estava naquele local.



Os colegas do trabalhador aperceberam-se e apressaram-se a tentar desenterrar rapidamente o colega esta terça-feira. Conseguiram-no três minutos depois.







Imagens captadas do momento mostram o homem inconsciente a ser retirado debaixo do material. A vítima foi alvo de tentativas de reanimação e ficou consciente pouco tempo depois.