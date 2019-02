Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem entra em casa abandonada para fumar droga e encontra tigre

Autoridades revelam que no momento em que receberam a denúncia pensaram que o homem estivesse a alucinar.

08:05

Um homem entrou numa casa abandonada em Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos, para fumar droga mas foi surpreendido e apanhou um susto de morte ao deparar-se com um tigre.



As autoridades revelam que no momento em que receberam a denúncia, por parte do homem, só pensaram que este estivesse a alucinar.



Mas também os agente foram surpreendidos ao chegar ao local. Estava mesmo um grande tigre preso dentro de uma jaula apertada na garagem da casa.



No local estavam alguns pacotes de carne mas não havia sinal de quem alguém ali morasse.



A polícia está agora a investigar em que circunstâncias o tigre foi ali parar.