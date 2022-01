Homem entrega-se à polícia com mala onde transportava pénis e cabeça humana

Um homem entregou-se às autoridades francesas esta sexta-feira numa esquadra em Frejus depois de cortar a cabeça e o pénis a um outro homem. O suspeito apareceu na esquadra com uma mala onde transportava os restos mortais da vítima.Segundo as autoridades, o suspeito já estava referenciado por outros "pequenos crimes". A polícia acabou por se deslocar ao local onde o suspeito afirmou ter cometido o crime e encontrou o cadáver decapitado da vítima.O homem está à guarda das autoridades francesas e vai ser submetio a avaliação psiquiátrica. Segundo o Ministério Público, as motivações que levaram ao crime são ainda "incertas".