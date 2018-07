Homem envenenado com agente Novichok já não está em estado critico

Lorna Wilkinson confirmou os progressos do britânico Charlie Rowley, de 45 anos.

11.07.18

O homem de 45 anos que, juntamente com a sua mulher, esteve exposto ao agente neurotóxico Novichok, já não se encontra em estado crítico, segundo avançou o Hospital de Salisbury, em Inglaterra, através de um comunicado, publicado esta quarta-feira.



A diretora de enfermagem do hospital, Lorna Wilkinson, confirmou que os progressos do britânico Charlie Rowley, de 45 anos.

"Ele já não se encontra em estado crítico. A sua condição ainda é grave, mas estável.", avança Lorna Wilkinson em comunicado, citado pelo The Guardian. "A nossa equipa vai continuar a trabalhar para fornecer todos os cuidados necessários para a sua recuperação", concluiu.



Recorde-se que o casal foi envenenado com o agente de nervos Novichok em Amesbury, no Reino Unido, estando exposto a uma dose "substancialmente mais elevada", levando à morte Dawn Sturgess, de 44 anos e ao internamento do companheiro, Charlie Rowley, de 45 anos, hospitalizado desde dia 30 de junho.