Vídeo mostra homem a escapar por segundos a queda de telhado

Um homem que caminhava numa rua do norte de Londres foi salvo pelo "timing" em que passou por um prédio em risco de ruir. Poucos segundos após passar o edificio, a parte superior do prédio desabou por completo para o passeio.



Ninguém ficou ferido mas as imagens mostram que foi por segundos que um homem fintou a morte.



Nenhum carro acabou por ser atingido embora a núvem de poeira tenha feito com que vários veículos se desviassem do local.

O vento que tem atingido o Reino Unido nos últimos dias terá sido a causa do incidente.