Um homem foi esfaqueado até à morte na via pública em Woolwich, Londres levando a polícia a cortar via de circulação rodoviária para proceder à investigação.



Testemunhas do ataque tentaram salvar a vida do homem com compressões no peito, mas sem sucesso, avança o jornal My London.





My mom just called me and told me about the stabbing in woolwich. Gosh I hope noone has passed. Stay safe out there, it's rlly scary and saddening pic.twitter.com/CxHbCwZGNO — Blaze | HYUNJINS HOME | #bd28b533 (@Beautifulgeek27) July 5, 2021

A polícia evacuou uma loja Tesco ali próxima após indicação de que o suspeito poderia ali estar.Foi montado um centro de operações e um cordão de segurança para investigar o caso e deter o homicida.