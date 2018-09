Suspeito acabou alvejado pela polícia.

10:27

Um homem atacou um polícia com uma faca e feriu-o num bairro no norte de Bruxelas, na Bélgica.



"Um homem esfaqueou um dos nossos colegas", disse a porta-voz da polícia de Bruxelas, segundo avança a Associated Press.

O suspeito acabou alvejado por outro polícia, que disparou contra o homem e "feriu-o com gravidade".



O polícia que foi alvo do ataque foi transportado para o hospital, apresentando apenas ferimentos ligeiros.