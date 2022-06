Um homem esfaqueou um médico e duas enfermeiras no serviço de urgências de um hospital do sul da Califórnia, na sexta-feira à tarde, disseram as autoridades.

Os feridos foram levados para um centro de trauma em estado crítico, mas relatórios posteriores indicaram que estavam estáveis, avançaram os bombeiros.

O atacante entrou no centro médico do Hospital Encino, no vale de San Fernando, na sexta-feira à tarde, disse o agente da polícia de Los Angeles Drake Madison.