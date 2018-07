Homem esfaqueia nove pessoas em complexo de apartamentos nos EUA

Um homem esfaqueou nove pessoa por volta das 20h46 deste sábado, num complexo de apartamentos em Boise, no estado americano do Idaho.



O suspeito de 30 anos foi detido pelas autoridades americanas, que confirmaram através de um comunicado, o crime cometido.





Segundo avança a CNN, os nove feridos encontram-se hospitalizados, quatro dos quais estão em estado muito grave.

Mais tarde, a polícia de Boise avançou os dados da detenção do homem através da página oficial de Twitter.

8:46 pm Boise Police responded to a man with a knife. Officers arrived by 8:50 pm and located the suspect and took him into custody. The suspect is a 30-year-old male.