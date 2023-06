Um homem de 53 anos esfaqueou um polícia, esta segunda-feira, à porta da embaixada do Brasil em Tunes, Tunísia.O polícia respondeu com um tiro na perna do homem, tendo procedido à detenção do mesmo, segundo o ministro do Interior daquele país, citado pela Reuters.Um funcionário do ministério afirmou ainda que o agressor sofre de doenças mentais e que não se trata de terrorismo.