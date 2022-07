Homem esfaqueia quatro pessoas num dos principais hospitais de Xangai

Quatro pessoas foram esfaquedas por um homem num dos principais hospitais de Xangai, na China, este sábado, no segundo incidente de esfaqueamento relatado após a suspensão da quarentena no centro financeiro da cidade no início de junho.



A polícia deslocou-se ao Hospital Ruijin, com mais de 100 anos, na manhã deste sábado, depois de receber vários alertas sobre um ataque.

Diversos vídeos nas redes sociais mostraram o caos para sair do hospital enquanto médicos e pacientes eram vistos a correr, alguns em cadeiras de rodas.



Nenhum dos feridos corre risco de vida e o incidente está a ser investigado, de acordo com a polícia. O hospital foi isolado e todas as consultas canceladas.



