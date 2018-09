Homem esfaqueia sete pessoas nas ruas de Paris

Atacante de origem afegã foi detido pela polícia.

Paris - Plusieurs personnes blessées dans une attaque au couteau le long des Quais de la Loire vers 23H30. pic.twitter.com/G0NZNciizn — Remy Buisine (@RemyBuisine) 9 de septiembre de 2018

Sete pessoas ficaram feridas, algumas das quais com gravidade, ao serem agredidas com uma faca e uma barra de ferro por um homem no centro de Paris. O jornal Le Parisien dá conta que o caso aconteceu na zona do cais de Loire, por volta das 22h45 (21h45 em Portugal).O periódico relata que o homem começou por atacar três pessoas junto a um cinema (dois homens e uma mulher) e depois agrediu dois homens que jogavam petanca e o tentaram travar. Continuou depois a correr a pé a atacou dois turistas ingleses que passeavam na zona, um dois quais ficou ferido no tórax.O agressor, que será de nacionalidade afegã, foi travado por uma brigada da polícia e terá ficado ferido. Não há ainda indicação de que se tenha tratado de um ataque terrorista, mas os motivos do ataque não estão esclarecidos.(Em atualização)