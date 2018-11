Homem esfaqueia várias pessoas na Austrália e é alvejado pela polícia

Pelo menos uma pessoa morreu e duas ficaram feridas com gravidade.

Pelo menos três pessoas foram esfaqueadas esta sexta-feira numa rua de Melbourne, na Austrália. O agressor atacou depois os polícias que o tentavam deter e foi alvejado, encontrando-se em condição crítica.Pelo menos uma pessoa morreu e duas outras ficaram feridas com gravidade, como consequência do ataque, que a polícia australiana não qualifica, para já, como terrorismo.Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento em que o homem ataca os polícias que o tentam deter, acabando por ser alvejado no peito.O ataque aconteceu por volta das 16h20 locais (5h20 em Portugal), quando o homem atirou o carro que conduzia contra uma árvore na rua Bourke, junto a um centro comercial. Enquanto a viatura pegava fogo, o homem saiu do carro e começou a esfaquear pessoas.