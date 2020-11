Homem espancado até à morte por dupla de seguranças em supermercado no Brasil

Um homem negro de 40 anos, João Alberto Silveira Freitas, foi espancado até à morte por dois homens brancos que trabalham como seguranças numa unidade do Supermercado Carrefour na cidade brasileira de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, no sul do país.



O brutal crime, cujas imagens circulam nas redes sociais e abriram todos os telejornais matinais desta sexta-feira, aconteceu quinta à noite, véspera da comemoração em todo o Brasil do Dia da Consciência Negra.





A vítima foi ao supermercado, que fica perto da sua casa, na zona norte de Porto Alegre, fazer compras com a mulher, que assistiu horrorizada a tudo, mas ao chegar ao caixa discutiu com a funcionária por motivos ainda não esclarecidos. A funcionária chamou a segurança, e João Alberto foi levado para fora da área de compras do Carrefour.No estacionamento do supermercado, os dois seguranças, um deles também polícia, que estava de folga, asfixiaram o cliente com uma "gravata", e, com João Alberto já completamente dominado, desferiram-lhe uma serie de golpes violentos, nomeadamente murros e pontapés.João Alberto gritou desesperadamente por ajuda, mas nem a mulher, que implorava aos agressores para pararem o espancamento, nem outros clientes do supermercado conseguiram evitar que o pior acontecesse.A vítima ainda chegou a ser socorrida a um hospital, mas morreu em consequência das brutais agressões. Os dois agressores foram presos pela Brigada Militar, a polícia ostensiva do estado do Rio Grande do Sul, e foram incriminados por homicídio qualificado.Em comunicado, o Carrefour repudiou o crime e informou que demitiu os agressores e igualmente o gerente da loja, que não impediu o espancamento.Crimes desse tipo são, infelizmente, rotina no Brasil contra pessoas negras, mas o facto de este ter ocorrido na véspera do dia em que se comemoram e enaltecem os valores da raça negra deu-lhe uma repercussão ainda maior.