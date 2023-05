Homem espancado até à morte por multidão após ser acusado de proferir blasfémias durante comício político

Um homem foi espancado até à morte por uma multidão, depois de ser acusado de proferir blasfémias durante um comício do partido político do ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan, ausente no evento, disse este domingo fonte policial.

A blasfémia é um tema particularmente sensível no Paquistão, país maioritariamente muçulmano, onde mesmo as alegações não comprovadas de ofensa ao Islão podem resultar em assassinatos ou linchamentos.

Num vídeo largamente difundido nas redes sociais, é possível ver a polícia a tentar, em vão, impedir uma multidão de espancar freneticamente o presumível autor das blasfémias.