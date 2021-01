Homem esquece-se de password e arrisca ficar sem 196 milhões de euros em bitcoin

Um homem tem apenas mais duas tentativas para adivinhar a palavra-passe da sua carteira de bitcoin que guarda uma fortuna de nada mais nada menos do que 196 milhões de euros ou, caso contrário, perderá tudo. A informação foi avançada pelo jornal britânico Daily Star.

Stefan Thomas, programador informático, conseguiu a fortuna depois de fazer um vídeo sobre a criptomoeda há dez anos. Na altura, a moeda não era muito valorizada, sendo que cada bitcoin valia entre 1,64 e 4,93 euros. Hoje cada uma dessas moedas chega aos mais de 27.900 euros.





O problema é que o homem se esqueceu da palavra-passe da sua conta. Já tentou aceder oito vezes, errando a password e agora restam-lhe apenas duas tentativas.

"Um grama de previsão poderia ter evitado uma década de arrependimento", desabafou o rapaz na sua conta da rede social Twitter.





A painful memory. I hope others can learn from my mistakes. Test your backups regularly to make sure they are still working. An ounce of foresight could have prevented a decade of regret.



That said, I'll do what I always do which is focus on building things, e.g. @Interledger. https://t.co/pCgObeAf4Z