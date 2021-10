Homem estrangula violador depois de o apanhar a atacar mulher em arbustos

Um homem deu um muro e estrangulou um violador depois de o apanhar a atacar uma mulher nos arbustos de um parque de estacionamento em Liverpool, em Inglaterra.

O jornal Mirror avança que Christopher Fletcher estava a passar quando viu uma mulher a gritar "não". Correu para o local para impedir o ataque e arrastou o violador até ao chão, estrangulando-o até à chegada da polícia.

A vítima foi encontrada pelos agentes nas proximidades do local e estava extremamente angustiada.

Steven Lequesne, de 23 anos, e a mulher tinham estado a beber num bar e depois saíram juntos. Foi aí que o ataque começou, com Lequesne a imobilizar a vítima e violá-la. Câmaras de vigilância capturaram o homem a atacar a mulher nos arbustos do estacionamento.





Ouvida em tribunal, a vítima afirmou que agora tem medo de sair de casa e está sempre a olhar por cima do próprio ombro.Segundo a advogada, Steven tem problemas de saúde mental e já conta com 15 condenações anteriores por 21 crimes, incluindo o de assédio.Apesar do pedido da defesa, o homem ficará pelo menos dez anos e meio detido e só poderá ser libertado se o tribunal considerar que já não representa um perigo.Quanto a Christopher Fletcher, o tribunal descreve-o como um membro da comunidade "corajoso, decente e íntegro" por ter atacado Lequesne e ter chamado a polícia.