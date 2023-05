Homem estrangulado até à morte no metro de Manhattan, EUA

Um homem, que vivia nas ruas e tinha um historial de problemas de saúde mental, foi estrangulado até à morte no metro de Manhattan, em Nova Iorque.De acordo com o New York Post, o homem, Jordan Neely de 30 anos, começou por ter um discurso agressivo no metro. "Ele começou a gritar de forma agressiva. Disse que não tinha comida, que não tinha bebida, que estava cansado e que não se importava de ir para a cadeia. Começou a gritar todas estas coisas, tirou o casaco, um casaco preto que tinha, e atirou-o para o chão", disse o jornalista freelancer Juan Alberto Vazquez ao The Post.Foi nessa altura que, segundo o jornalista, um passageiro se aproximou de Jordan Neely, atirou-o ao chão com um estrangulamento e manteve-o lá durante cerca de 15 minutos.Um vídeo com cerca de três minutos e meio mostra o homem deitado no chão do metro com o braço à volta do pescoço da vítima.Segundo a mesma fonte, o autor do crime é um veterano dos fuzileiros que acabou por ser detido e mais tarde libertado sem acusação.A investigação está em curso e as autoridades aguardam os resultados da autópsia antes de decidirem se vão apresentar queixa contra o homem.