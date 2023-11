Homem executado nos Estados Unidos após 30 anos no corredor da morte

Um norte-americano de 53 anos, condenado à pena capital por homicídio e que passou mais de 30 anos no corredor da morte, foi executado quinta-feira no Texas, no sul dos Estados Unidos.

O Tribunal de Recurso do estado do Texas rejeitou na terça-feira os recursos finais de Brent Brewer, que foi declarado morto na quinta-feira às 18h38 (00h38 desta setxa-feira em Lisboa), de acordo com um comunicado das autoridades do estado.

A defesa alegou que a pena de morte foi imposta com base no depoimento de um perito psiquiátrico que concluiu que Brewer era perigoso, mesmo sem o ter examinado pessoalmente, e apesar do comportamento "exemplar" na prisão.