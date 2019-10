Homem faz 7000 quilómetros para surpreender sogro e é morto a tiro por engano

Um homem viajou mais de 7000 quilómetros de avião desde a Noruega até à Florida, EUA, para surpreender o sogro no dia do seu aniversário. Porém, a surpresa acabou em tragédia quando o sogro alvejou o homem por engano na passada terça-feira.

Christopher Bergan, de 37 anos, preparava-se para surpreender o sogro, Richard Dennis, no dia do seu 62.º aniversário. Ao chegar a casa do sogro, Bergan dirigiu-se à porta das traseiras e tocou à campainha. Dennis, desconfiado pela hora a que recebia visitas, pegou numa arma e saiu de casa. Quando viu uma pessoa a sair dos arbustos, disparou.

Segundo o xerife do condado de Santa Rosa, Bob Johnson, citado pela ABC Internacional, a bala atingiu Christopher "directamente no coração".

A polícia classificou o sucedido como um "trágico acidente" e por esse motivo, Dennis não foi acusado.

De acordo com a revista Time, Johnson referiu que, naquela mesma noite, outro parente assustou Richard ao bater na porta da frente de sua casa. Os dois discutiram e Dennis expulsou o parente.

"Creio que foi um terrível acidente que nunca deveria ter acontecido" acrescenta o xerife da polícia.