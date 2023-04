Homem faz birra em avião nos EUA por causa de bebé que não parava de chorar

Um passageiro num voo para Orlando, nos Estados Unidos da América (EUA), que ficou retido em Palm Beach devido ao mau tempo, fez uma birra por causa de um bebé que não parava de chorar no avião.De acordo com o jornal norte-americano The New York Post, um vídeo partilhado nas redes sociais mostra um homem a reclamar com o bebé, os pais e os assistentes de bordo do avião para que a criança parasse de chorar. "Paguei bilhete para ter um voo confortável. Aquela criança está a chorar há 40 minutos", diz o homem no vídeo.A tripulação pediu ao homem para parar de gritar, situação que ainda o deixou mais furioso. "Eu não estou a gritar. Querem que eu grite? Vou gritar", afirmou.O passageiro que estava sentado ao lado do homem e todo o avião tentaram lembrá-lo que era um adulto e estava a gritar para um bebé. "Será que ele pagou mais para gritar? Não quero saber disso, baixem a voz desse bebé", respondeu o homem.O vídeo termina com o homem rodeado por agentes de segurança e da polícia no aeroporto de Orlando, que o acompanham à saída.O homem continuou a argumentar que os pais, que não conseguiram manter o bebé calado, eram os culpados.