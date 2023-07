Homem faz-se passar por Deus e burla idosa em 300 mil euros

Um homem está a ser julgado em León, Espanha, por se ter feito passar por "Deus" para burlar uma idosa em 300 mil euros. Os crimes ocorreram entre 2013 e 2019, informa a estação espanhola Telecinco.Esperanza Milagros,que sofria de problemas do foro psiquiátrico, chegou a pedir dois empréstimos para poder pagar ao suposto "Deus". O homem dizia à vítima que o dinheiro ia para uma conta no céu e que com os contributos monetários poderiam construir uma casa no paraíso.Em 2013, a mulher convenceu-se que se tinha tornado santa e, por isso, as mentiras do arguido pareciam-lhe convincentes.O caso só culminou na detenção do indivíduo quando os filhos de Esperanza se aperceberam que a mãe estava sem dinheiro. A idosa acabou por confessar o que estava a acontecer.O homem negou todas as acusações.