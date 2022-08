Homem faz vários disparos para o ar junto ao Capitólio dos EUA e mata-se de seguida

Um homem embateu contra viaturas que bloqueavam o acesso ao Capitólio dos Estados Unidos da América (EUA), na madrugada deste domingo, saiu do carro, que se incendiou, e disparou vários tiros para o ar, refere a polícia norte-americana.



O homem acabou por se suicidar no local, de acordo com informações das autoridades. Quando a polícia se aproximou, o homem atirou sobre si mesmo, disse a polícia. Não há mais feridos a registar da situação.







A morte está a ser investigada pelo Departamento da Polícia Metropolitana de Washington, EUA, que ainda não divulgou a identidade do homem ou o que motivou esta situação.