Dois polícias franceses foram feridos esta segunda-feira em frente à esquadra de Cannes por um homem que empunhava "uma arma branca" e que disse ter agido "em nome do profeta", disseram à France Presse fontes policiais.

"As 'pistas' terroristas estão a ser consideradas", disse o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, através de uma mensagem difundida através da rede social 'Twitter'.

Un policier du commissariat de #Cannes a été blessé à l’arme blanche. L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes.