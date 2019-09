Homem fica em pé durante seis horas num voo para que a mulher pudesse dormir

Imagine que vai com a sua mulher numa viagem e, durante o voo, esta precisa de dormir. Ficaria seis horas em pé, num voo, para que esta pudesse dormir no seu lugar?



Uma mulher captou um homem, ao lado da mulher, que terá permanecido em pé durante seis horas para que a companheira se pudesse esticar no banco de ambos e assim dormisse.



Se para alguns passageiros este ato foi um ato româtico, para outros é algo absurdo. Após a partilha da imagem, captada pela mulher que viu aquele casal, na rede social Twitter, as opiniões fizeram-se ouvir e dividem-se.



"Se isto é amor, prefiro ficar sozinho", disse um utilizador do Twitter. "Isto não é amor, a mulher dele é egoísta e ele é fraco", disse outro defendendo que aquela não era uma atitude correta e que se pudesse considerar romântica.



Há ainda quem não acredite que a situação tenha mesmo acontecido e afirme ser impossível que este passageiro tenha ali permanecido seis horas em pé.





