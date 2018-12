Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem fica paralisado após comer caril de frango

David ficou com uma intoxicação alimentar que desencadeou uma desordem auto-imune chamada Síndrome de Guillian-Barré.

19:03

David Braham, de 40 anos, ficou paralisado e em coma induzido após comer caril de frango. O pai de dois filhos ficou gravemente doente com uma intoxicação alimentar que desencadeou uma desordem auto-imune rara chamada Síndrome de Guillian-Barré.



O instrutor de condução de Bridgend, no País de Gales, ficou paralisado da cara para baixo, incapaz de falar e respirar e ligado a um ventilador por quatro meses.



Após ser retirado do coma, um mês depois de ser internado, o pai de um menino e de uma menina teve de reaprender a andar sozinho e a fazer algumas das coisas mais comuns do dia-a-dia.



"Sentia-me bem até comer o caril de frango. Tenho quase a certeza de que foi essa comida que causou isto. Eu não me senti bem", disse.



Atualmente David continua a recuperar rodeado de família.