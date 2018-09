Homem fica preso dentro do carro durante 14 horas

Problema elétrico impediu abertura de portas e obrigou condutor a pedir ajuda.

21:50

Um homem de 75 anos ficou preso dentro do seu carro de luxo durante 14 horas, em Cleveland, EUA.



Um problema elétrico impediu a abertura de portas do seu Cadillac XLR, que tem controlo elétrico e não possui alavancas, num dia de muito calor o mês passado, diz Peter Pyros, que contou a sua aventura ao Washington Post.



"Pensei que ia morrer e esta seria uma morte terrível", lamentou, confessando que chegou a deixar uma nota escrita aos familiares, para que não pensassem que se tentou suicidar. "Não consigo sair do carro", dizia a nota.



"Foi a experiência mais horrível que se possa imaginar. É como se estivéssemos dentro de um cofre de onde não é possível sair. Cheguei mesmo, a certo ponto, a aceitar que era assim que ia morrer", desabafa.

Pyros raramente conduzia o seu Cadillac de 2006, mas decidiu dar uma volta pela vizinhança para preparar o carro para os meses frios. Como seria uma viagem rápida, não trocou de roupa nem levou o telemóvel consigo, não avisando ninguém do que ia fazer.





Quando ligou o carro, nada aconteceu. Foi aí que tentou abrir as portas e percebeu que se tinha tornado prisioneiro do seu próprio carro. Tentou partir um vidro, mas sem sucesso. Gritou, mas ninguém o ouviu.



As horas foram passando e Pyros foi ficando sem ar, desmaiando duas vezes. Chegou mesmo a ter de urinar para os sapatos. Foi nessa altura que começou a rezar, à procura de um milagre.