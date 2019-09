Homem fica sem pernas e braços após ser lambido pelo próprio cão

Um homem que ficou sem pernas e braços e quase morreu, após ser lambido pelo próprio cão, não vai abandonar o seu animal de estimação, em Wisconsin, nos Estados Unidos.Segundo avança o jornal britânico Metro, Greg Manteufel, de 49 anos, foi afetado com germes do animal que só é transmistido aos seres humanos quando estes têm um sistema imunológico muito fraco.O homem começou por ter febre, diarreira e vómitos mas quando foi ao hospital os médicos encontraram uma infeção grave que levou à queda da pressão arterial e à falência de alguns órgãos.Os médicos foram obrigados a amputar-lhe tanto os membros superiores como os inferiores, assim como lhe foi retirada a pele do nariz e a parte superior do lábio.Apesar de todos os problemas de saúde, o dono quer manter-se ao lado do seu cão.