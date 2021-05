Os corpos de um homem de 51 anos, o seu filho de 13 anos e um sobrinho, de nove, foram esta terça-feira encontrados no porta-bagagens de um carro, em Luanda, anunciou a polícia, que está a investigar o triplo homicídio.De acordo com o Novo Jornal, os corpos foram encontrados com sinais de espancamento e em avançado estado de decomposição.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado pela mulher de Kamukotele Anderson, de 51 anos, residente no condomínio privado Jereda das Flores.