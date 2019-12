Homem filmado a tirar peles do calcanhar durante voo. Passageiros pedem “prisão” pelo comportamento

Um homem não identificado foi envergonhado na Internet depois de ser filmado a tirar a pele do calcanhar enquanto estava sentado a pouca distância de outros passageiros. Os restantes passageiros ficaram "revoltados" com o comportamento do homem.

O vídeo foi gravado por outro passageiro que estava perto do homem e foi partilhado na conta de Instagram do ‘Passanger Shaming’. A publicação já tem várias visualizações e comentários que criticam a atitude do homem. "Podia ter algumas maneiras e controlar-se", dizia um dos comentários.

As imagens mostram o homem com o pé descalço apoiado na outra perna. No vídeo pode ver-se que o pé aparenta estar sujo e que as peles iam caindo no chão da cabine.

Uma das pessoas que comentou o vídeo sugeriu que o homem deveria ser condenado a três anos de prisão pelo comportamento.