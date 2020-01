Homem filmado a trair a mulher num jogo de futebol

Barcelona SC e o Delfin

Monumental Isidro Romero Carbo,



Deyvi Andrade, o homem do vídeo, confirmou nas redes sociais que estava com a amante ao invés da sua mulher e que pretende reatar o seu relacionamento por estar arrependido.



Um homem foi apanhado, por câmaras, aos beijos com a amante num jogo entre ono Estádiono Equador, este sábado. O vídeo tornou-se viral levando o homem a publicar um pedido de desculpas à esposa no Instagram.Durante um jogo de apresentação do novo plantel do Barcelona SC onde estiveram presentes 40 mil adeptos, a transmissão nos ecrãs gigantes do estádio mostrou um beijo entre um casal que, quando se apercebeu que estava a ser filmado, mostrou-se bastante constrangido.O momento captado tornou-se viral e muitas pessoas especularam que o constrangimento evidente nos dois intervenientes tivesse a ver com uma possível traição de algum destes.