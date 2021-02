Homem finge ter dois mil tumores e engana várias celebridades

Era conhecido por ser o "homem com dois mil tumores" e com o seu esquema conseguiu enganar várias celebridades espanholas.Paco Sanz aceitou esta segunda-feira, depois de chegar a acordo com o Ministério Público, a condenação dois anos de cadeia por ter burlado milhares de pessoas simulando ter uma doença terminal.O arguido fingiu nos meios de comunicação ter dois mil cancros e conseguiu com o esquema ganhar 264.780 euros ao enganar milhares de pessoas, inclusive celebridades. Pedia dinheiro alegando que era para a cura, um tratamento experimental nos Estados Unidos, e assim conseguia ir ganhando fundos.O comediante José Mota, o apresentador de televisão Jorge Javier Vázquez, o ex-diretor geral da Juventude da Comunidade de Madrid e o ex-jogador de pólo aquático Pedro García Aguado, conhecido pelo programa de televisão Big Brother, os atores Santi Rodríguez, Nacho Guerreros e David Muro, e o chef Pedro Roca foram alguns dos lesados de Paco.O julgamento decorreu no Tribunal Provincial de Madrid, em Espanha, e nele, Paco, conseguiu chegar a acordo e reduzir de seis para dois anos de cadeia. Lucía Carmona, ex-companheira do burlão, foi condenada a um ano e nove meses de prisão por fraude.Também a mãe, que segundo o Ministério Público lucrava também com o esquema, e o pai, também foram acusados. Este último não incorreu em nenhuma condenação por já ter morrido.Paco foi diagnosticado em 2009 com síndrome de Cowden, uma doença de origem genética rara caracterizada pelo aparecimento de tumores benignos. Foi concedido ao arguido a incapacidade absoluta para o trabalho por doença e com isso ganhava uma pensão de 745 euros.Aproveitando-se da doença, Paco Sanz traçou um plano para obter lucro financeiro ilícito entre 2010 e 2017.Na altura, fez com que as redes e comunicação social acreditassem que a sua doença era muito mais grave do que realmente era e que a única maneira de se salvar era realizar um tratamento experimental nos Estados Unidos.Em 2010 criou o site www.ayudapacosanz.com no qual exagerava os sintomas da sua doença, afirmando que sofria de cancro genético e que tinha apenas alguns meses de vida. O objetivo da página, dizia, era financiar o tratamento experimental que queria submeter-se, porém tudo não passaba de um esquema.Algumas pessoas doaram fundos ??para financiar o alegado tratamento nos Estados Unidos, que na verdade foi um apenas um teste experimental gratuito.O acusado conseguiu ganhar projeção e atores e apresentadores uniram-se e deram-lhe donativos. Foram aoinda organizadas galas de caridade para angariar fundos e numa delas, realizada em Valência em 2013, foram recolhidos e entregues ao arguido três mil euros euros.