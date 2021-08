Homem forçado a escolher entre familiares infetados com Covid-19 por falta de camas hospitalares

A família de Fakhri Yusuf foi uma das vítimas desta falta de assistência médica. Em julho, a variante Delta varreu a Indonésia e fez com que o sistema de saúde do país colapsasse. Quando Warna, pai de Fakhri, testou positivo à Covid-19 nada fazia prever que a situação piorasse uma vez que não apresentava sintomas. O homem, motorista de 62 anos, testou-se após o seu chefe ter testado positivo e isolou-se em casa uma vez que era assintomático.





Fakhri também testaram positivo e não demorou muito até que os três precisassem de cuidados médicos.



Fakhri afirma que ligou para o centro de saúde local, mas nenhum estava disponível para levar o corpo uma vez que centenas de pessoas tinham morrido naquele mesmo dia.



Só conseguiu levar o corpo e dar-lhe um funeral digno através de uma organização não-governamental da qual é voluntário.

Jacarta, capital da Indonésia, sofreu um dos maiores surtos de Covid à escala mundial e isso originou um verdadeiros caos nos sistemas de saúde locais com falta de camas nos hospitais para quem delas precisasse.O número de mortos do surto de julho é incerto uma vez que o ministro da saúde local apenas tem registo dos que morreram em contexto hospitalar, porém estima-se que centenas tenham morrido em casa. À população de Jacarta foi aconselhado o isolamento em caso de assintomáticos ou sintomas leves. A Associação Médica da Indonésia afirma que esse conselho não foi o mais acertado uma vez que muitos acabaram por morrer por falta de acesso a cuidados médicos.Após o isolamento, a mãe e irmã de"Tentei registar todos no hospital, mas eles só podiam aceitar uma pessoa", conta Fakhri. "Todas as leitos do hospital estavam totalmente ocupados. Então decidimos mandar minha irmã (para o hospital)", explica.Warna morreu no dia 6 de julho.