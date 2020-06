Homem fotografado a urinar junto de memorial a ‘polícia herói’ morto em atentado terrorista

Um homem foi fotografado a urinar junto ao memorial erigido a Keith Palmer, agente da Polícia Metropolitana de Londres, morto no atentado terrorista de Westminster, ocorrido em 2017. O agente ficou conhecido como o ‘polícia herói’ depois de, desarmado, ter enfrentado o terrorista.

A Secretária de estado do Interior, Priti Patel, referiu-se ao ato como "horroroso e vergonhoso", adiantando que a polícia inglesa já está a investigar o caso.

"Temos observado uma minoria de comportamentos criminosos e violentos. É inaceitável, porque estes indivíduos estão a por em causa a segurança dos nossos agentes da autoridade e a segurança pública em risco. Será expectável que estes indivíduos sejam responsabilizados legalmente pelas suas acções", referiu a responsável.

"Observámos cenas que me envergonham, incluindo a profanação do memorial ao agente Keith Palmer, junto ao Parlamento, em Westminster Square e, francamente, é uma desgraça", concluiu Priti Patel, referindo-se também aos confrontos violentos entre a polícia e manifestantes anti-racistas que marcaram o dia de sábado em Londres.

Palmer, o ‘polícia herói’, foi morto à facada pelo terrorista Khalid Masoon, que avançou sobre a Ponte de Westminster no seu carro e invadiu os portões do Parlamento britânico. Quatro pessoas que passeavam na zona foram colhidas pelo carro do terrorista. O agente Palmer enfrentou-o e acabou esfaqueado.