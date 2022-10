Homem francês vence Euromilhões pela segunda vez em apenas dois anos

Un Français remporte un million d'euros pour la 2e fois en deux ans à l'EuroMillions

Um homem, de nacionalidade francesa, ganhou o Euromilhões pela segunda vez em, apenas, dois anos, no MyMillion, que é equivalente ao Milhão em Portugal. O francês ganhou pela primeira vez em 2020 - durante o primeiro confinamento devido à pandemia - e, agora, em 2022.Segundo o Le Parisien, o francês não acreditou que tinha sido vencedor do prémio mas, depois, acabou por investir o valor do prémio na compra de uma casa para um dos seus filhos. O resto do dinheiro foi aproveitado para uma festa de casamento, lua de mel, férias e refeições em restaurantes. Contudo, o apostador não ficou por aqui e continuou a jogar, ganhando pela segunda vez em 2022.