Homem fura confinamento para comprar água e acaba por morrer após punição da polícia

Um homem que furou o confinamento para comprar água em Cavite, nas Filipinas, acabou por morrer depois da polícia o obrigar a fazer 300 agachamentos como punição de violação das medidas de contingência à Covid-19, revela a BBC.

Darren Manaog Penaredondo saiu de casa às 18h00 de quinta-feira e voltou às 06h00 com dores. "Durante todo o dia, ele teve dificuldades a andar. Mas não levei ias dores dele a sério porque ele disse que era apenas uma simples dor no corpo", disse Reichelyn Balce, irmão da vítima. No dia seguinte, Penaredondo desmaiou e morreu.

A polícia local iniciou uma investigação para averiguar as causas da morte do homem e o envolvimento da polícia na mesma.

Segundo a BBC, no início deste mês, a Human Rights Watch alertou que aqueles que violavam as regras impostas devido à Covid-19 nas Filipinas estavam a sofrer punições abusivas por parte das autoridades. A associação de direitos humanos disse que houve casos em que a polícia confinou pessoas em gaiolas para cães..