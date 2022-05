Homem fura isolamento por Covid-19 e faz com que cinco mil vizinhos fiquem em quarentena

Um homem infetado com Covid-19 não cumpriu o isolamento exigido e obrigou a que cinco mil pessoas ficassem em quarentena, em Pequim, na China. O caso já se encontra sob investigação criminal, avançou o The Guardian.Esta segunda-feira, as autoridades chinesas declararam que um homem foi mandado para isolamento domiciliar obrigatório, após ter estado num centro comercial considerado uma área de risco. O homem, de cerca de 40 anos, não respeitou a indicação, “saiu muitas vezes de casa e andou pela comunidade, arriscado a propagação do vírus”. Como consequência, 258 vizinhos do prédio onde habita e outras cinco mil pessoas da área de residência foram obrigados a ficar em casa.De acordo com o jornal britânico, a China encontra-se a adotar medidas rígidas para Covid-19 para controlar os surtos da variante Ómicron, altamente transmissível. Mesmo após algumas restrições terem sido reduzidas no país, verifica-se a insatisfação e frustração da população, incluindo os cidadãos que se viram obrigados a confinar pelos atos do vizinho.“Ele não quer acabar com a epidemia em Pequim? Ele tem que sair e prejudicar as pessoas quando a situação é quase estável?”, repreendeu um usuários da onda de indignações feita sobre o incidente na Internet.No passado domingo, foram relatados 122 casos de Covid-19 na China e só 12 destas infeções ocorreram em Pequim.