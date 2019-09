Homem gasta 33 mil euros para evitar pagar multa de 110 euros por excesso de velocidade

Um homem de 71 anos gastou cerca de 33 mil euros numa ‘batalha judicial’ para não pagar uma multa por excesso de velocidade no valor de 110 euros. O processo que decorreu num tribunal de Inglaterra durou três anos e o reformado acabou por perder o caso.

Richard Keedwell diz ter sido multado injustamente, afirmando que seguia a 56 km/h numa zona onde o limite de velocidade era de 48 km/h, numa viagem que fazia até Worcester em novembro de 2016.

Keedwell diz ter ficado "muito surpreendido" quando recebeu a multa e a revolta de um sistema legal "seriamente questionável" fez com que se dedicasse a provar a sua alegada inocência.

Porém, após três anos de persistência, Richard admite estar arrependido de ter gasto as suas economias e da sua família com este caso, justificando que apenas queria justiça.



O Crown Prosecution Service (CPS) - órgão público para a condução de processos criminais em Inglaterra - afirmou que o caso envolveu uma "multiplicidade de problemas" que fizeram com que o processo se prolongasse.