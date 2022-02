Homem gasta milhares de euros em operações plásticas para se parecer com filtros do Instagram

Dale, um homem de 28 anos gastou 25 mil libras (mais de 29 mil euros) em cirurgias plásticas para se parecer com os filtros do Instagram e figuras públicas que acompanhava nas redes sociais.

O homem viajou para vários países para poder modificar o corpo e mostrava aos cirurgiões filtros do Instagram com os quais se queria assemelhar. Começou por operar o nariz, mas rapidamente quis fazer mais alterações. As redes sociais levaram-no a alterar os lábios, o maxilar, o queixo e os dentes, pois queria acompanhar as tendências da moda.

Dale acredita que as figuras públicas têm grande importância neste processo, pois quando incentivam as pessoas "a comprarem produtos para obter o sorriso perfeito de Hollywood", o jovem adulto sentia a sua auto-estima debilitada.

Atualmente, Dale consegue ver que não fez as operações para seu bem, mas porque estava a sofrer "pressão social". Deste modo, pretende falar sobre o assunto para que possa ajudar outros jovens e evitar que estes passem pela mesma situação. Por essa razão, tem sido acompanhado por um psicólogo para garantir que as transformações que faz no corpo são para o seu próprio bem e não porque se sente influenciado.

O homem afirma ainda que não se arrepende do que fez, mas que "diria às pessoas para se informarem primeiro e ter a certeza de que estão a fazer as cirurgias pelas razões certas".