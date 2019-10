Homem grita 'Allahu akbar' no cinema durante projeção do filme 'Joker' e público foge em pânico

A projeção do filme 'Joker' durante uma sessão num cinema de Paris tornou-se num autêntico cenário de horror para dezenas de pessoas. Um homem decidiu gritar 'Allahu akbar' na sala e levou várias pessoas a atropelarem-se para fugir.O homem, que gritou a frase em árabe, foi detido pela polícia depois do episódio no Grand Rex cinema.Segundo o jornal francês Le Parisien, o suspeito tem 34 anos e foi sujeito a exames psiquiátricos.Uma testemunha que prestou declarações ao mesmo jornal referiu que o homem disse "é uma questão política", repetidamente. Primeiro levou a risos da plateia, mas depois começou a gritar 'Allahu akbar' e levou que os presentes entrassem em pânico e corressem para as saídas do cinema.Algumas pessoas ficaram mesmo em lágrimas e uma mãe chegou a perder a filha de vista no momento de maior tensão.